Pensioni nuova stretta in Manovra | cosa cambia per quelle anticipate e per chi riscatta la laurea

Il governo con il maxiemendamento presentato ieri alla manovra è intervenuto sulle pensioni anticipate: introdotta una stretta sul riscatto della laurea breve e un aumento dal 2032 della durata della finestra mobile necessaria prima di ottenere la pensione, passando dagli attuali 3 mesi a 4. Negli anni successivi è previsto un ulteriore incremento a 5 mesi nel 2033 e a 6 mesi dal 2034. 🔗 Leggi su Fanpage.it

