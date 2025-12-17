Pensioni nuova stretta in Manovra | cosa cambia per quelle anticipate e per chi riscatta la laurea
Il governo ha varato nuove modifiche alle pensioni anticipate attraverso il maxiemendamento alla manovra, con l'introduzione di restrizioni sul riscatto della laurea breve e un aumento della finestra mobile, che passerà da 3 a 4 mesi a partire dal 2032. Queste misure incidono sulle modalità di accesso alla pensione anticipata.
Il governo con il maxiemendamento presentato ieri alla manovra è intervenuto sulle pensioni anticipate: introdotta una stretta sul riscatto della laurea breve e un aumento dal 2032 della durata della finestra mobile necessaria prima di ottenere la pensione, passando dagli attuali 3 mesi a 4. Negli anni successivi è previsto un ulteriore incremento a 5 mesi nel 2033 e a 6 mesi dal 2034. 🔗 Leggi su Fanpage.it
