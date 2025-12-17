Pensioni Lega | ‘manina’ del Mef ma decide Parlamento

La discussione sulle pensioni si infiamma, con la Lega che ribadisce la propria posizione di fermezza. Mentre il Mef viene indicato come possibile artefice di manovre nascoste, il partito sottolinea che nessun intervento alza l’età pensionabile o limita il riscatto della laurea. La questione rimane centrale nel dibattito politico, con il Parlamento chiamato a decidere sulle future riforme previdenziali.

Milano, 17 dic. (askanews) – "Finché c'è la Lega al Governo non esiste né oggi né mai nessun provvedimento che alzi i parametri dell'età pensionabile men che meno che sottragga il riscatto della laurea. Siamo purtroppo di fronte all'ennesima 'manina' intervenuta sul testo della Manovra finanziaria il quale può senz'altro essere sindacato ma solo se approvato dal Parlamento, cosa che in questo caso non è avvenuta e dunque rimane solo mera speculazione". Così Armando Siri, coordinatore nazionale dipartimenti Lega e consigliere per le politiche economiche del vicepremier Matteo Salvino, che taglia corto: "Le decisioni le prende il Parlamento non i burocrati del Mef".

Siri, su pensioni decide Parlamento, non burocrati Mef

Pensioni, emendamento Lega per fermare aumento età nel 2027/ Proroga Quota 103 e Opzione Donna: cosa succede - Cosa propone la Lega sulla riforma pensioni e perché resta complesso il quadro in Manovra: aumento età, Quota 103 e Opzione Donna, ecco gli scenari IL FORCING DELLA LEGA SULLA RIFORMA PENSIONI: GLI ... ilsussidiario.net

