Pensioni la doppia stretta del governo su finestra mobile e riscatto della laurea
Il governo, in vista delle elezioni, annuncia una stretta sulle pensioni anticipate, concentrandosi su due strumenti chiave: la finestra mobile e il riscatto della laurea. Dopo aver promesso la cancellazione della legge Fornero in campagna elettorale, l'esecutivo introduce nuove restrizioni, segnando un cambiamento rispetto alle promesse iniziali e influenzando le prospettive di accesso alla pensione.
In campagna elettorale si annunciava la cancellazione della legge Fornero. Il centrodestra al governo vara una doppia stretta sulle pensioni anticipate. Nella legge di bilancio la finestra mobile prima di ricevere l’emolumento sale a 4 mesi nel 2032, a cinque nel 2034 e a sei nel 2035. Mentre gli effetti del riscatto della laurea saranno ristretti. Sei mesi in meno il primo anno, 12 nel 2032, 18 nel 2033, 24 nel 2034 e 30 per chi li matura nel 2035. La curiosità è che a ottobre si riduceva di un mese l’adeguamento del 2027. Pensioni e uscita dal lavoro. L’effetto delle nuove norme lo spiega oggi Il Sole 24 Ore: l’uscita dal lavoro si sposterà infatti di tre mesi per i pensionamenti “anticipati”, quelli che oggi si ottengono con 42 anni e 10 mesi di anzianità (un anno in meno per le donne). Open.online
Leggi anche: Legge di bilancio: pensioni, stretta sugli anticipi. Giro di vite sul riscatto della laurea. Torna il silenzio-assenso sul Tfr
Leggi anche: Pensioni, le correzioni del governo in manovra: dal tfr al riscatto della laurea, cosa cambia
Doppia Pensione La Rivalutazione Dell'Inps
In Manovra arrivano la stretta sulle pensioni e il silenzio-assenso per il Tfr - Primi voti in Senato, l'ok dell'Aula atteso per il 23 dicembre. ansa.it
Manovra, doppia stretta sulle pensioni dal 2032, per le finestre e il riscatto laurea - Arriva una nuova doppia stretta sulle pensioni anticipate, quelle che consentono di andare in pensione al momento con 42 anni e 10 mesi di contributi. ansa.it
Nella legge finanziaria arriva una nuova doppia stretta sulle pensioni anticipate, quelle che oggi permettono l’uscita con 42 anni e 10 mesi di contributi. Un emendamento presentato dal governo interviene su due leve: da un lato allunga i tempi di attesa prima - facebook.com facebook
Manovra, dal 2032 doppia stretta sulle pensioni anticipate: finestra più lunga e “sconto” ridotto per il riscatto della laurea economymagazine.it/manovra-dal-20… #manovra #economymag x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.