Pensioni la doppia stretta del governo su finestra mobile e riscatto della laurea

Il governo, in vista delle elezioni, annuncia una stretta sulle pensioni anticipate, concentrandosi su due strumenti chiave: la finestra mobile e il riscatto della laurea. Dopo aver promesso la cancellazione della legge Fornero in campagna elettorale, l'esecutivo introduce nuove restrizioni, segnando un cambiamento rispetto alle promesse iniziali e influenzando le prospettive di accesso alla pensione.

In campagna elettorale si annunciava la cancellazione della legge Fornero. Il centrodestra al governo vara una doppia stretta sulle pensioni anticipate. Nella legge di bilancio la finestra mobile prima di ricevere l’emolumento sale a 4 mesi nel 2032, a cinque nel 2034 e a sei nel 2035. Mentre gli effetti del riscatto della laurea saranno ristretti. Sei mesi in meno il primo anno, 12 nel 2032, 18 nel 2033, 24 nel 2034 e 30 per chi li matura nel 2035. La curiosità è che a ottobre si riduceva di un mese l’adeguamento del 2027. Pensioni e uscita dal lavoro. L’effetto delle nuove norme lo spiega oggi Il Sole 24 Ore: l’uscita dal lavoro si sposterà infatti di tre mesi per i pensionamenti “anticipati”, quelli che oggi si ottengono con 42 anni e 10 mesi di anzianità (un anno in meno per le donne). Open.online

