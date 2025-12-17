Il governo introduce nuove restrizioni sulle pensioni, riducendo il valore del riscatto della laurea. Tra gli emendamenti alla manovra, spiccano una stretta sugli assegni di anzianità e l’obbligo di adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti, segnando un cambiamento significativo nel panorama previdenziale italiano.

© Laverita.info - Pensioni, il riscatto della laurea vale meno

Negli emendamenti del governo alla manovra spunta una stretta sugli assegni di anzianità e l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti. Agevolazioni prorogate per le imprese che investono. E aumentano le risorse per la casa. Cambiano i requisiti per le pensioni anticipate e le norme per l’uso ai fini previdenziali del riscatto della laurea breve. Novità anche per la previdenza complementare, l’iperammortamento triennale, la spesa farmaceutica e il Ponte sullo Stretto. Sono alcune delle misure contenute nel pacchetto di emendamenti da 3,5 miliardi presentato dal governo in commissione Bilancio del Senato. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Pensioni, dal 2031 il riscatto della laurea varrà meno: fino a 30 mesi di contributi “tagliati”

Leggi anche: Manovra, stretta sulle pensioni: tempi più lunghi fino a 6 mesi. E il riscatto della laurea varrà (molto) meno | Fisco, imprese: le novità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pensioni, le correzioni del governo in manovra: dal tfr al riscatto della laurea, cosa cambia; Stretta sulle pensioni anticipate dal 2032, aumenta il periodo di attesa dell'assegno; Pensioni, in Manovra si allunga la finestra di uscita. Penalizzato anche chi riscatta la laurea; Pensione anticipata, clamorosa beffa dal 2031 per chi riscatta la laurea. Fino a 30 mesi in più al lavoro, si allunga la finestra.

Pensioni anticipate e riscatto laurea: le novità 2026 in manovra - Nel nuovo emendamento del Governo le pensioni anticipate si allontanano: riscatto studi universitari con conteggio ridotto e finestre piu ampie ... fiscoetasse.com