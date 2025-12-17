Pensioni il riscatto della laurea vale meno
Il governo introduce nuove restrizioni sulle pensioni, riducendo il valore del riscatto della laurea. Tra gli emendamenti alla manovra, spiccano una stretta sugli assegni di anzianità e l’obbligo di adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti, segnando un cambiamento significativo nel panorama previdenziale italiano.
Negli emendamenti del governo alla manovra spunta una stretta sugli assegni di anzianità e l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti. Agevolazioni prorogate per le imprese che investono. E aumentano le risorse per la casa. Cambiano i requisiti per le pensioni anticipate e le norme per l’uso ai fini previdenziali del riscatto della laurea breve. Novità anche per la previdenza complementare, l’iperammortamento triennale, la spesa farmaceutica e il Ponte sullo Stretto. Sono alcune delle misure contenute nel pacchetto di emendamenti da 3,5 miliardi presentato dal governo in commissione Bilancio del Senato. 🔗 Leggi su Laverita.info
