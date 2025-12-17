Pensioni il dietrofront del governo | Correggeremo

Il governo italiano torna sui suoi passi in materia di pensioni, annunciando un cambio di rotta dopo una giornata di tensioni. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato in Aula che le norme saranno riviste e corrette, segnando un passo indietro rispetto alle misure iniziali. Una decisione che apre nuovi scenari e fa sperare in un dialogo più costruttivo con le parti interessate.

Il governo fa marcia indietro sulle pensioni dopo una giornata segnata da tensioni. È stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in Aula, a annunciare lo stop alla stretta prevista dalla manovra e l'impegno a correggere le norme contestate. Verranno eliminati i tagli retroattivi sul riscatto della laurea, mentre resta da chiarire se l'intervento riguarderà anche le cosiddette finestre pensionistiche. La Lega ha chiesto di cancellare entrambe le misure con un emendamento che prevede, come clausola di salvaguardia dal 2033, un possibile aumento dell'Irap. Fin dalle prime ore erano emerse prese di distanza nella coalizione, con il leghista Claudio Borghi che ha parlato di un «tecnico troppo zelante» e Armando Siri che ha puntato il dito contro un burocrate del Mef.

