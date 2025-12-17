Pensioni il 31 dicembre scade il termine per riscattare 5 anni di contributi | ecco come fare
Mancano pochi giorni alla scadenza del 31 dicembre per riscattare fino a cinque anni di contributi pensionistici. Questa opportunità può rappresentare un passo importante per avvicinarsi alla pensione o aumentare l’importo dell’assegno. È fondamentale agire subito e presentare la domanda all’INPS, sfruttando questa misura che può fare la differenza nel percorso contributivo di molti lavoratori.
Restano pochi giorni per presentare all’INPS una domanda che, per molti, può fare la differenza tra restare bloccati e riuscire ad avvicinare il traguardo della pensione La misura consente di recuperare fino a cinque anni di contributi e trasformarli in contribuzione utile sia per maturare il diritto sia per incidere sull’importo dell’assegno. Ma il tempo è contato: la possibilità nasce con la legge di Bilancio 2024 ed è valida per il biennio 2024-2025, quindi il termine ultimo per presentare la domanda è il 31 dicembre 2025. E va detto con chiarezza: al momento non è prevista una proroga, anche se non si può escludere che un’eventuale estensione venga infilata all’ultimo nella manovra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Pensioni, fai il check online: ecco come scovare gli errori nascosti Roma – Controllare i calcoli della pensione non è un vezzo ma un salvadanaio nascosto. Le analisi che Sbircia la Notizia Magazine ha condotto in collaborazione con l’agenzia stampa Adnkronos e con il network legale Consulcesi & Partners rivelano che un pensionato su due riceve un importo più basso di quanto gli spetterebbe, in media 200-300 euro al mese. In un anno significa rinunciare a due o tre mensilità, senza contare eventuali arretrati che possono superare i 20.000 euro. Perché succede? Gli errori partono spesso da contributi non caricati (congedi di maternità, malattia, servizio militare), passaggi tra pubblico e privato non correttamente allineati o coefficienti sbagliati nel calcolo misto retributivo-contributivo. A tutto questo si aggiunge l’inflazione, che rende ancora più pesante ogni euro perso. La buona notizia è che la tecnologia gioca dalla parte dei cittadini. Servizi come OKPensione, dietro cui lavorano avvocati, attuari e consulenti del lavoro, ricostruiscono il percorso contributivo e producono un dossier pronto per l’ente previdenziale. Il primo screening è gratuito: basta caricare l’estratto conto contributivo e la lettera di liquidazione. Se vengono trovate anomalie, il sistema stima la differenza mensile, quantifica gli arretrati e suggerisce la strategia – diffida amministrativa o, in ultima istanza, ricorso. Il fattore tempo è cruciale. Le finestre per chiedere la restituzione delle somme scadono, e ogni mese di attesa riduce il montante futuro. Per questo gli esperti raccomandano di eseguire il check almeno una volta l’anno o subito dopo ogni aggiornamento dell’estratto conto. Domande rapide **Come capisco se l’importo mensile è corretto?** *Confronta l’estratto contributivo con il cedolino: se mancano settimane o l’importo è inferiore alle simulazioni ufficiali, è il momento di farlo verificare da un professionista.* **Quali periodi “spariscono” più spesso dai conteggi?** *Congedi parentali, malattie lunghe, servizio militare, part-time e contratti a termine sono gli anelli più deboli della catena contributiva.* **Devo anticipare spese legali?** *No. Il primo parere sul ricalcolo è gratuito; l’eventuale assistenza successiva prevede preventivi chiari e rateizzabili.* **Quanto tempo ho per recuperare gli arretrati?** *In genere cinque anni per l’assegno principale, tre per alcune voci accessorie. Prima si agisce, più alta è la quota che si può recuperare.* Uno sguardo in prospettiva La previdenza non termina con la prima rata: è un dossier vivo che merita monitoraggio costante. Sbircia la Notizia Magazine, grazie al lavoro con Adnkronos, continuerà a illuminare le zone d’ombra dei diritti previdenziali, convinti che informazione puntuale e strumenti digitali siano la migliore pensione integrativa possibile.
