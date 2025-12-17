Il governo ha presentato un emendamento alla manovra che modifica le norme sulle pensioni, allungando le finestre mobili per le uscite anticipate e limitando il riscatto della laurea. Queste novità rappresentano un cambio di passo nelle politiche previdenziali, con impatti potenzialmente significativi per i lavoratori interessati.

© Ilgiornale.it - Pensioni, finestre mobili allungate

La manovra cambia passo sulle pensioni. L'emendamento del governo depositato ieri in commissione Bilancio allunga infatti le finestre mobili per le uscite anticipate e riduce la portata del riscatto della laurea. Per chi matura i requisiti dal 2032 in poi, l'attesa tra il raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contributi e l'assegno salirà progressivamente dai tre mesi attuali a quattro nel 2032, cinque nel 2033 e sei mesi dal 2034. Parallelamente, viene ridimensionato il riscatto della laurea triennale con una penalizzazione che parte da 6 mesi nel 2031 e arriva fino a 30 mesi per chi maturerà i requisiti nel 2035. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pensioni anticipate, doppia stretta: cambiano le regole sulle finestre e le lauree. In futuro serviranno 6 mesi l'assegno. Novità sul Tfr - Si allungano i tempi per ricevere l'assegno e una penalizzazione del riscatto della laurea. leggo.it