Pensioni e lauree tensione nel governo La premier | L’emendamento va cambiato

Nel clima di crescente tensione tra le forze politiche, la premier interviene sulla questione delle pensioni e delle lauree, annunciando modifiche all’emendamento sui riscatti universitari. Con fermezza, chiarisce che le eventuali novità non avranno effetti retroattivi, ma riguarderanno esclusivamente il futuro, alimentando discussioni e aspettative nel mondo accademico e politico.

La premier: «Sui riscatti delle lauree non ci sarà retroattività. Qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro». Il nodo dei conti pubblici a medio termine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Manovra, governo corre ai ripari: stretta su pensioni e silenzio-assenso sul Tfr. Le novità e i nodi da sciogliere; Riscatto della laurea breve penalizzato per chi chiede la pensione anticipata, cosa cambia con la Manovra.

pensioni lauree tensione governoManovra, sulle pensioni tensione nel governo. La premier: «L’emendamento va cambiato» - Qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro. msn.com

pensioni lauree tensione governoIn pensione più tardi e senza il riscatto laurea, l’emendamento del Governo non piace - Un emendamento alla Manovra voluto dal Governo allunga le finestre mobili e dimezza i contributi guadagnati riscattando la laurea ... quifinanza.it

pensioni lauree tensione governoRiscatto della laurea e pensioni: le nuove regole della manovra Meloni - Esplora le riforme sulle pensioni e il riscatto della laurea proposte dal governo Meloni e le loro implicazioni. notizie.it

