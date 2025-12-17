Pensioni e lauree tensione nel governo La premier | L’emendamento va cambiato
Nel clima di crescente tensione tra le forze politiche, la premier interviene sulla questione delle pensioni e delle lauree, annunciando modifiche all’emendamento sui riscatti universitari. Con fermezza, chiarisce che le eventuali novità non avranno effetti retroattivi, ma riguarderanno esclusivamente il futuro, alimentando discussioni e aspettative nel mondo accademico e politico.
La premier: «Sui riscatti delle lauree non ci sarà retroattività. Qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro». Il nodo dei conti pubblici a medio termine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Manovra, stretta sulle pensioni nel maxi-emendamento del Governo
Leggi anche: Ponte sullo Stretto, il governo rilancia dopo lo stop della Corte dei Conti. La premier: “Avanti con i lavori”
Manovra, governo corre ai ripari: stretta su pensioni e silenzio-assenso sul Tfr. Le novità e i nodi da sciogliere; Riscatto della laurea breve penalizzato per chi chiede la pensione anticipata, cosa cambia con la Manovra.
Manovra, sulle pensioni tensione nel governo. La premier: «L’emendamento va cambiato» - Qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro. msn.com
In pensione più tardi e senza il riscatto laurea, l’emendamento del Governo non piace - Un emendamento alla Manovra voluto dal Governo allunga le finestre mobili e dimezza i contributi guadagnati riscattando la laurea ... quifinanza.it
Riscatto della laurea e pensioni: le nuove regole della manovra Meloni - Esplora le riforme sulle pensioni e il riscatto della laurea proposte dal governo Meloni e le loro implicazioni. notizie.it
Riforma Pensioni 2026 Ecco cosa cambia davvero Governo Decide Ora
Pensioni, cambiano le regole: stretta sulle finestre e le lauree. E dal 2035 bisognerà attendere 6 mesi l'assegno - facebook.com facebook
Emendamento della Lega per cancellare le norme sulle pensioni. Meloni chiarisce sul riscatto della laurea: 'Le novità solo per il futuro, correggeremo' #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.