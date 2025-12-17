Pensioni e lauree tensione nel governo La premier | L’emendamento va cambiato

Nel clima di crescente tensione tra le forze politiche, la premier interviene sulla questione delle pensioni e delle lauree, annunciando modifiche all’emendamento sui riscatti universitari. Con fermezza, chiarisce che le eventuali novità non avranno effetti retroattivi, ma riguarderanno esclusivamente il futuro, alimentando discussioni e aspettative nel mondo accademico e politico.

In pensione più tardi e senza il riscatto laurea, l’emendamento del Governo non piace - Un emendamento alla Manovra voluto dal Governo allunga le finestre mobili e dimezza i contributi guadagnati riscattando la laurea ... quifinanza.it

Riscatto della laurea e pensioni: le nuove regole della manovra Meloni - Esplora le riforme sulle pensioni e il riscatto della laurea proposte dal governo Meloni e le loro implicazioni. notizie.it

Riforma Pensioni 2026 Ecco cosa cambia davvero Governo Decide Ora

Pensioni, cambiano le regole: stretta sulle finestre e le lauree. E dal 2035 bisognerà attendere 6 mesi l'assegno - facebook.com facebook

Emendamento della Lega per cancellare le norme sulle pensioni. Meloni chiarisce sul riscatto della laurea: 'Le novità solo per il futuro, correggeremo' #ANSA x.com

