Pensioni e lauree tensione nel governo La premier | L’emendamento va cambiato | Riscatto giuristi divisi sulle modifiche

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensioni nel governo tra pensioni e lauree, con la premier che chiede modifiche all’emendamento. Sul fronte dei riscatti universitari, i giuristi sono divisi, mentre la premier chiarisce che eventuali cambiamenti riguarderanno solo il futuro, senza effetti retroattivi. La discussione si fa sempre più complessa, evidenziando le sfide politiche e legali sul tema delle pensioni e delle lauree.

pensioni e lauree tensione nel governo160la premier l8217emendamento va cambiato riscatto giuristi divisi sulle modifiche

© Xml2.corriere.it - Pensioni e lauree, tensione nel governo. La premier: «L’emendamento va cambiato» | Riscatto, giuristi divisi sulle modifiche

La premier: «Sui riscatti delle lauree non ci sarà retroattività. Qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro». Il nodo dei conti pubblici a medio termine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Pensioni e lauree, tensione nel governo. La premier: «L’emendamento va cambiato»

Leggi anche: Manovra 2026: dal 2031 il riscatto laurea pesa meno sulla pensione anticipata e si allungano i tempi di decorrenza. Emendamento del governo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

pensioni lauree tensione governo160laManovra, sulle pensioni tensione nel governo. La premier: «L’emendamento va cambiato» - Qualsiasi modifica che dovesse intervenire varrà solo per il futuro. msn.com

Pensioni, riscatto laurea a 900 euro l'anno (invece di 6.076) per uscita anticipata a 60 anni: per chi e come funziona - vuole riconoscere il valore della formazione universitaria e restituendo «dignità a chi lavora ogni giorno nelle scuole, nelle università, nei ... ilmessaggero.it

Pensioni, riscatto laurea a 900 euro l'anno (invece di 6.076) per uscita anticipata a 60 anni: per chi e come funziona - 076 euro, per consentire agli insegnanti e al personale scolastico la possibilità di accedere alla pensione già a partire dai 60 anni. ilmessaggero.it

AUMENTO PENSIONI 2026 SOLO 5 AL MESE ECCO LA VERITÀ SULLA RIVALUTAZIONE INPS

Video AUMENTO PENSIONI 2026 SOLO 5 AL MESE ECCO LA VERITÀ SULLA RIVALUTAZIONE INPS

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.