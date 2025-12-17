Pensioni anticipate doppia stretta | cambiano le regole sulle finestre e le lauree In futuro serviranno 6 mesi l' assegno Novità sul Tfr

Nuove restrizioni sulle pensioni anticipate: le regole sulle finestre si inaspriscono e il riscatto delle lauree sarà più penalizzante. In arrivo un aumento dei tempi di attesa di sei mesi per ricevere l'assegno, con modifiche che coinvolgono anche il trattamento di fine rapporto (TFR). La doppia stretta mira a riformare le modalità di accesso alle pensioni anticipate e i criteri di riscatto delle lauree.

In Manovra arrivano la stretta sulle pensioni e il silenzio-assenso per il Tfr - Primi voti in Senato, l'ok dell'Aula atteso per il 23 dicembre. ansa.it

Nella legge finanziaria arriva una nuova doppia stretta sulle pensioni anticipate, quelle che oggi permettono l’uscita con 42 anni e 10 mesi di contributi. Un emendamento presentato dal governo interviene su due leve: da un lato allunga i tempi di attesa prima - facebook.com facebook

Manovra, stretta sulle pensioni anticipate: finestre più lunghe x.com

