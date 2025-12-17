Pensioni anticipate doppia stretta | cambiano le regole sulle finestre e le lauree In futuro serviranno 6 mesi l' assegno Novità sul Tfr

Nuove restrizioni sulle pensioni anticipate: le regole sulle finestre si inaspriscono e il riscatto delle lauree sarà più penalizzante. In arrivo un aumento dei tempi di attesa di sei mesi per ricevere l'assegno, con modifiche che coinvolgono anche il trattamento di fine rapporto (TFR). La doppia stretta mira a riformare le modalità di accesso alle pensioni anticipate e i criteri di riscatto delle lauree.

Pensioni anticipate, arriva la doppia stretta in manovra. Si allungano i tempi per ricevere l'assegno e una penalizzazione del riscatto della laurea.  Pensioni, cosa cambia Il. 🔗 Leggi su Leggo.it

Leggi anche: Manovra, doppia beffa per Salvini: nuova stretta sulle pensioni anticipate e rinvio del Ponte sullo Stretto

