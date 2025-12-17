Pensioni a dicembre arriva un bonus extra da circa 155 euro | chi ne ha diritto
A dicembre 2025, i pensionati riceveranno un bonus extra di circa 155 euro, oltre alla consueta quattordicesima. Questo beneficio, previsto dalla legge, rappresenta un'importante integrazione per le pensioni in arrivo. Scopri chi ne ha diritto e le modalità di ricezione di questa somma aggiuntiva.
Non solo quattordicesima: il beneficio previsto dalla legge. Non c'è soltanto la quattordicesima tra le somme aggiuntive riconosciute con la pensione di dicembre 2025. In un periodo segnato da nuove restrizioni sulle pensioni anticipate, con tempi più lunghi per l'assegno e penalizzazioni sul riscatto della laurea, alcuni pensionati ricevono anche un importo aggiuntivo di circa 155 euro. Si tratta di un beneficio previsto dalla legge 388 del 2000, che non spetta a tutti, ma solo a chi rientra in determinati limiti reddituali. Come comunicato dall'Inps in un messaggio del 15 dicembre, oltre 400mila pensionati hanno ricevuto la somma con la mensilità di questo mese.
