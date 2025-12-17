A dicembre 2025, i pensionati riceveranno un bonus extra di circa 155 euro, oltre alla consueta quattordicesima. Questo beneficio, previsto dalla legge, rappresenta un'importante integrazione per le pensioni in arrivo. Scopri chi ne ha diritto e le modalità di ricezione di questa somma aggiuntiva.

© Dayitalianews.com - Pensioni, a dicembre arriva un bonus extra da circa 155 euro: chi ne ha diritto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Non solo quattordicesima: il beneficio previsto dalla legge. Non c’è soltanto la quattordicesima tra le somme aggiuntive riconosciute con la pensione di dicembre 2025. In un periodo segnato da nuove restrizioni sulle pensioni anticipate, con tempi più lunghi per l’assegno e penalizzazioni sul riscatto della laurea, alcuni pensionati ricevono anche un importo aggiuntivo di circa 155 euro. Si tratta di un beneficio previsto dalla legge 388 del 2000, che non spetta a tutti, ma solo a chi rientra in determinati limiti reddituali. Come comunicato dall’Inps in un messaggio del 15 dicembre, oltre 400mila pensionati hanno ricevuto la somma con la mensilità di questo mese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche: Pensioni, a dicembre arriva il bonus Natale da 154 euro: a chi spetta l’aumento e come funziona

Leggi anche: Pensioni, a dicembre tredicesima senza detrazioni, bonus 154,94 euro e quattordicesima: gli importi e la guida

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pagamenti Pensioni Dicembre 2025 tredicesima e bonus natale in arrivo

Pensioni di dicembre, arriva il bonus di 154 euro: chi lo riceverà - Un bonus da 154 euro arriverà nel cedolino di dicembre per i pensionati: quali saranno i beneficiari di questa nuova misura. donnaglamour.it