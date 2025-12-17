Pensione anticipata per docenti e ATA | Anief chiede un osservatorio sul burnout dopo che il Governo rivede i requisiti per le forze dell’ordine

Anief solleva la questione della pensione anticipata per docenti e ATA, chiedendo un osservatorio sul burnout. Nel frattempo, il Governo valuta di non aumentare di tre mesi l’età pensionabile per alcune forze dell’ordine, dopo aver rivisto i requisiti nella legge di Bilancio 2026. La discussione sulla tutela del personale e sulle condizioni di lavoro rimane al centro del dibattito.

Il Governo starebbe valutando la possibilità di non approvare l'aumento di tre mesi dell'età pensionabile previsto dalla legge di Bilancio 2026 per carabinieri, guardia di finanza, personale delle forze di polizia a ordinamento civile e corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Burnout personale scolastico: dopo l’Immacolata il Senato valuta emendamenti Anief per istituire un Osservatorio permanente sullo stress da lavoro degli over 60

Leggi anche: Pacifico: “Impensabile pensione a 67 anni, docenti a rischio burnout. Stipendi un terzo dei francesi e metà dei tedeschi. Ci vogliono più risorse”

Pensioni professori e Ata, domande entro il 21 ottobre 2025: dalla vecchiaia all'Ape sociale, tutte le opzioni e i requisiti - La pensione anticipata può essere conseguita dal 1° settembre 2026, a domanda se il requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini sia conseguito ... ilmessaggero.it

Pensioni scuola, docenti e ATA ultime notizie: a quali tipi di part time si può accedere? - Si sta facendo un gran parlare, nelle ultime settimane, di part time agevolato quale misura di incanalamento verso la pensione secondo quanto previsto dal governo all'interno della Legge di Stabilità ... it.blastingnews.com

Pensioni professori e Ata, domande entro il 21 ottobre 2025: dalla vecchiaia all'Ape sociale, tutte le opzioni e i requisiti - Quota 100: l'accesso è riservato al personale che entro il 31 dicembre 2021 abbia maturato un’anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 62 anni di età Quota 102: per il personale che ... ilmessaggero.it

Misterhelmet Magazine. . Si discute del futuro di Marquez e di una sua possibile pensione anticipata. Analizziamo insieme le prospettive in Ducati. Link al video completo qui: https://linktr.ee/misterhelmet #misterhelmet #Marquez #Ducati #MotoGP #Pensione - facebook.com facebook

Chi programma di accedere alla pensione anticipata dovrà rivedere i propri calcoli. Un emendamento del governo introduce un allungamento progressivo della finestra mobile, il tempo che intercorre tra il raggiungimento dei requisiti e l’effettivo accesso … x.com