Penny black | Maxi operazione antidroga la soddisfazione del prefetto | Smantellato pericoloso sodalizio criminale

Un'importante operazione antidroga ha portato all'arresto di nove persone e alla loro indagine per traffico di sostanze stupefacenti, reati connessi e uso di armi. Il prefetto esprime soddisfazione per aver smantellato un pericoloso sodalizio criminale, evidenziando l'impatto positivo delle attività di contrasto alla criminalità organizzata nella zona.

Nove persone arrestate e indagate, a vario titolo e in concorso tra loro con l'aggravante della continuazione, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di una serie di reati connessi all'uso di armi, rapine ed estorsioni. Una maxi operazione antidroga, denominata Penny Black, e. Livornotoday.it

