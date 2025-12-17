La Lombardia si conferma al vertice dell’offerta ferroviaria in Italia, ma il panorama del trasporto su rotaia presenta ancora criticità significative. La linea Milano-Mortara-Alessandria, con i suoi diciannovemila utenti quotidiani, evidenzia come mezzi obsoleti, frequenti guasti e frequenti disservizi continuino a influenzare negativamente l’esperienza di viaggio, nonostante gli sforzi di miglioramento.

© Ilgiorno.it - Pendolaria 2025, Lombardia prima in Italia come offerta treni. Ma mezzi vecchi, ritardi e cancellazioni

Milano, 17 dicembre 2025 – La linea ferroviaria peggiore si riconferma, ancora una volta, la Milano-Mortara-Alessandria, utilizzata da diciannovemila viaggiatori al giorno e che anche nel 2025 ha visto guasti ai convogli e alla rete, con inevitabili ritardi e soppressioni di corse. Purtroppo, però, non è un’eccezione che conferma la regola di treni puntuali, funzionanti, accoglienti. Anzi. Nel rapporto Pendolaria di Legambiente, giunto alla ventesima edizione, la Regione, seppur prima in Italia come offerta, si presenta piena di ombre, tra materiale rotabile vecchio (1 convoglio su 4), ritardi e cancellazioni, e una politica che punta comunque a rafforzare il trasporto viario invece di puntare decisamente su quello pubblico, nonostante le pesanti ripercussioni sull’ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Qual è la rete mobile migliore in Italia della prima metà del 2025? I risultati Ookla

Leggi anche: Katsuhiro Harada, il papà di Tekken per la prima volta in Italia: sarà la guest star di Game Ground 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pendolaria 2025, Lombardia prima in Italia come offerta treni. Ma mezzi vecchi, ritardi e cancellazioni - Un caso emblematico dello sbilanciamento di cui si è detto è quello del nuovo orario entrato in vigore da domenica 14 dicembre 2025 sulla tratta ferroviaria Milano- ilgiorno.it