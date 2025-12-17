Pendolaria 2025 le ferrovie Roma Nord e Metromare si confermano tra le peggiori d' Italia

Pendolaria 2025 conferma ancora una volta le criticità delle ferrovie Roma Nord e Metromare, tra le peggiori d’Italia. Il rapporto di Legambiente evidenzia le difficoltà e le inefficienze che affliggono i trasporti regionali, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per migliorare il servizio e garantire un futuro più sostenibile e affidabile per i pendolari.

Un triste primato che rimane inviolato da anni. Anche per il 2025 le ferrovie regionali Roma Nord e Metromare sono state inserite tra le peggiori d’Italia nel rapporto Pendolaria realizzato da Legambiente, il report sullo stato di salute dei trasporti italiani. Una conferma, insomma, dei disagi. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Il Presidente Mattarella visita la mostra 'Ferrovie d'Italia 1861-2025' al Vittoriano Roma – Il video Leggi anche: Il pessimo 2025 della Roma Nord: superate le 8mila corse soppresse Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cadavere sui binari nel Senese, riaperta linea Av con ritardi fino a 120 minuti. Nuovo report Pendolaria, quali sono le linee peggiori in Italia tra ritardi e soppressioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo report Pendolaria, quali sono le linee peggiori in Italia tra ritardi e soppressioni ... tg24.sky.it

Circumvesuviana ancora maglia nera del trasporto locale, anche Roma-Lido e Roma nord-Viterbo tra le peggiori - Il rapporto di Legambiente: new entry del 2025 la Sassari- ansa.it

Trasporti in crisi: Pendolaria denuncia sottofinanziamento e “mobility poverty” - Il trasporto pubblico italiano perde colpi: il Fondo Nazionale Trasporti 2026 varrà il 38% in meno del 2009 (inflazione inclusa), mentre la legge di Bilancio toglie risorse a metro C Roma, M4 Milano e ... cn24tv.it

Pendolaria 2025

Domani mattina, presso la Sala Stampa al binario 1 della stazione di Roma Termini, si terrà la presentazione dell'annuale Rapporto Pendolaria di Legambiente : tra i prestigiosi interventi, saremo presenti anche noi, anche il nostro componente del Diretti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.