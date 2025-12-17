Pendolaria 2025 la ferrovia Roma nord si conferma tra le peggiori d' Italia
Pendolaria 2025 conferma ancora una volta i problemi della ferrovia Roma Nord, tra le peggiori d’Italia. Un triste primato che si ripete da anni, evidenziando le criticità del sistema di trasporto regionale. Anche quest’anno, le linee Roma Nord e Metromare si trovano ai bassi livelli del rapporto di Legambiente, sottolineando la necessità di interventi urgenti per migliorare la qualità del servizio.
Un triste primato che rimane inviolato da anni. Anche per il 2025 le ferrovie regionali Roma nord e Metromare sono state inserite tra le peggiori d'Italia nel rapporto Pendolaria realizzato da Legambiente, il report sullo stato di salute dei trasporti italiani. Una conferma, insomma, dei disagi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
