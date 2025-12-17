Pedullà non ha dubbi sulle strategie dei bianconeri sul mercato | Ecco cosa fare per liberare il talento di Thuram Le parole dopo le prestazioni opache del francese

Pedullà sulla necessità di rinforzi a centrocampo. Serve un leader della verticalità da affiancare a Khephren Thuram. Il calciomercato della Juventus deve puntare con decisione verso una strategia di rafforzamento strutturale, evitando qualsiasi operazione che possa tradursi in un indebolimento tecnico della rosa. Secondo l'analisi di Alfredo Pedullà per Sportitalia, la spiegazione delle attuali difficoltà bianconere è di una semplicità disarmante: la squadra ha un bisogno urgente di inserire un centrocampista di qualità. Questa figura dovrebbe essere affiancata a Khephren Thuram, il figlio d'arte che ha mostrato ottime doti ma che necessita di un partner specifico per rendere il reparto mediano un palazzo solido.

