Nel pomeriggio di oggi, alle 17:16, a Pratovecchio-Stia, un investimento di pedone ha richiesto l'intervento del 118. Una donna di 81 anni è rimasta gravemente ferita, suscitando grande preoccupazione tra la comunità. La situazione è sotto monitoraggio mentre le forze dell'ordine e i soccorritori lavorano per gestire l'emergenza.

© Lortica.it - Pedone investito a Pratovecchio-Stia, grave una donna di 81 anni

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:16, è stato attivato il 118 della ASL Toscana Sud Est per un investimento di pedone avvenuto nel comune di Pratovecchio-Stia. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Castel San Niccolò e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Una donna di 81 anni, rimasta ferita nell’incidente, è stata stabilizzata e successivamente trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3. Le sue condizioni sono state giudicate gravi. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

