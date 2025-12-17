Pd e M5s presentano risoluzioni opposte sul sostegno all’Ucraina
Il dibattito sulla guerra in Ucraina evidenzia le divisioni interne al campo politico italiano, con Pd e M5s che presentano risoluzioni opposte sul sostegno a Kyiv. La questione si pone in vista del Consiglio europeo del 18 dicembre, rivelando approcci divergenti riguardo alla pressione politica ed economica contro la Russia.
La guerra in Ucraina mette di nuovo in evidenza le fratture interne al campo largo. L’occasione sono le due risoluzioni del Pd e del M5s in arrivo mercoledì alla Camera, alla vigilia del Consiglio europeo del 18 dicembre, che confermano i due approcci completamente divergenti sul sostegno a Kyiv e sulla pressione politica ed economica contro la Russia. Le risoluzioni di Pd e M5s sull’Ucraina. Secondo quanto anticipato dall’ Ansa, la risoluzione del M5s chiede ancora lo stop all’invio di nuove armi all’Ucraina. Invita inoltre il governo a non sostenere, al Consiglio europeo, la confisca definitiva degli asset sovrani russi e dei beni riconducibili a soggetti terzi detenuti in Europa, e propone di rivalutare la possibilità di tornare ad acquistare gas russo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
