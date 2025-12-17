Pavia striscione polemico sui parcheggi | i cittadini pagano la multa del commerciante

A Pavia, uno striscione polemico sui parcheggi ha suscitato reazioni tra i cittadini, che si sono offerti di pagare la multa di 470 euro del commerciante coinvolto. L’iniziativa ha attirato l’attenzione sulla questione dei costi e delle politiche di sosta nella città.

Pavia, 17 dicembre 2025 – "Come gesto di solidarietà ci offriamo noi di pagare la multa di 470 euro per lo striscione". La proposta lanciata attraverso un gruppo Facebook arriva da una community di cittadini, studenti, imprenditori a pochi giorni dalla polemica sollevata a causa della rimozione di uno striscione satirico appeso in corso Garibaldi a Pavia nel quale si auspicava che almeno Babbo Natale riuscisse a trovare parcheggio per la sua slitta. A prendersi la responsabilità dello striscione non autorizzato e fatto rimuovere con uno spiegamento di forze a poche ore dall'affissione è stato Iucu, come è conosciuto a Pavia Andrea Iuculano, artista e referente di Ascom per i commercianti di corso Garibaldi, che è stato sanzionato.

Parcheggi a Pavia, striscione dei negozi: anche Babbo Natale senza posto - Il messaggio ironico è stato appeso (e poi rimosso) in corso Cavour contro la carenza di aree di sosta ... laprovinciapavese.gelocal.it

Emanuele Bottiroli. . Mentre è stato multato chi aveva affisso lo striscione non autorizzato e rimosso dalla Polizia Locale in cui s'ironizzava per la penuria di parcheggi a Pavia, sul caso prende la parola la vicesindaca Alice Moggi. "A Pavia - dice - l’offerta di par - facebook.com facebook

