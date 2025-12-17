Paura sull’Aurelia in fiamme furgone pieno di bombole di acetilene

Un incendio sull’Aurelia coinvolge un furgone carico di bombole di acetilene, creando una situazione di estrema pericolosità. La combustione di questi contenitori può scatenare esplosioni devastanti, mettendo a rischio vite umane e infrastrutture. Sul luogo intervenuti i soccorritori, cercando di contenere il rogo e prevenire conseguenze ancora più gravi. Un episodio che riaccende l’allarme sulla gestione dei materiali pericolosi e la sicurezza stradale.

Grosseto, 17 dicembre 2025 – il peggior veicolo che possa essere interessato da un incendio: un furgone pieno di bombole di acetilene. E' successo nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15,45, sull'Aurelia, nei pressi di Alberese. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla statale con squadre di Grosseto e di Orbetello, che hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e al raffreddamento delle bombole, particolarmente instabili se esposte a elevate temperature. L'acetilene, infatti, è un gas altamente infiammabile ed energetico. Durante le operazioni di messa in sicurezza, la circolazione stradale è stata regolata dalla polizia stradale di Orbetello.

