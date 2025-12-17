Paura sul volo Cracovia-Bergamo | si stacca un parasole in cabina e spegne un motore

Un volo da Cracovia a Bergamo si trasforma in un momento di tensione quando un parasole si stacca in cabina, causando lo spegnimento di un motore. L’incidente, avvenuto lo scorso 8 dicembre e operato da Malta Air, sussidiaria di Ryanair, ha messo a dura prova la sicurezza e la reazione dei passeggeri, evidenziando l’importanza di rigorosi controlli e misure di sicurezza a bordo.

Momenti di paura sul volo che lo scorso 8 dicembre è partito da Cracovia ed è atterrato a Bergamo, operato dalla compagnia Malta Air, sussidiaria di Ryanair. Un parasole si è staccato in cabina, andando a spegnere uno dei motori dell'areo, che è stato immediatamente riavviato permettendo al Boeing di proseguire e poi concludere il proprio percorso senza problemi, pur se accumulando ritardo. A ricostruire l'accaduto le autorità polacche: l'aereo era appena decollato, da pochi minuti, e si trovava a circa 8mila piedi, l'equivalente di 2.500 metri di altitudine. L'oggetto ha colpito la leva di un motore.

PROBLEMI IN AEREO E TANTA PAURA

