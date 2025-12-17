patty pravo annuncia il nuovo opera tour le date

Patty Pravo torna sul palcoscenico con il suo atteso “Opera Tour”, un viaggio musicale attraverso le sue più iconiche interpretazioni. Dal 8 aprile 2026, i principali teatri italiani ospiteranno questa tournée imperdibile, che promette emozioni e ricordi indelebili. Un’occasione unica per vivere dal vivo la voce e la presenza di una vera icona della musica italiana.

Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour” nei principali teatri italiani a partire dall’8 aprile 2026.. Patty Pravo annuncia il nuovo “ Opera Tour ” nei principali teatri italiani a partire dall’8 aprile 2026. Queste le prime date: 08 aprile 2026, Firenze (Teatro Verdi); 10 aprile 2026, Varese (Teatro Intred); 12 aprile 2026, Torino (Teatro Colosseo); 20 aprile 2026, Bologna (Teatro Europauditorium); 06 maggio 2026, Milano (Teatro Arcimboldi); 08 maggio 2026, Cremona (Teatro Infinity 1); 10 maggio 2026, Bergamo (Choruslife Arena); 14 maggio 2026, Padova (Gran Teatro Geox); 17 maggio 2026, Roma (Teatro Brancaccio). 🔗 Leggi su 361magazine.com

