La stagione di pattinaggio artistico si arricchisce di appuntamenti internazionali, oltre ai tradizionali Campionati Italiani. Japan e Russia si confermano come importanti protagonisti dello spettacolo, portando in scena esibizioni di altissimo livello. Questo periodo rappresenta un momento di grande fermento e passione per gli appassionati di questa disciplina, che continua a emozionare a livello globale.

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: non solo Campionati Italiani. Lo spettacolo è anche in Giappone e Russia

Come da tradizione, la stagione di pattinaggio artistico sta attraversando la lunga trafila dedicata ai Campionati Nazionali. Già da oggi il ghiaccio dell’IceLab di Bergamo ospiterà la rassegna tricolore che, ricordiamo, si accenderà a partire da venerdì con le competizioni riservata alla massima categoria. Tuttavia, sempre questo weekend ci saranno altri due eventi da seguire con molta attenzione: i Campionati giapponesi e quelli russi, entrambi interessanti anche se per motivi diversi. Nella gara nipponica, quest’anno in scena allo Stadio Nazionale Yoyogi di Tokyo, sarà fondamentale per decidere le convocazioni in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con bagarre soprattutto nella categoria individuale femminile, specialità con un traffico ben al di sopra la media. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Pattinaggio artistico, le prime informazioni sui Campionati Italiani. Date e sede

Leggi anche: Pattinaggio artistico, gli iscritti ai Campionati Italiani. Belle sfide in tutte le specialità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alessandro Liberatore - Senior Men Free Program - Campionati Italiani 2024

Pattinaggio artistico: non solo Campionati Italiani. Lo spettacolo è anche in Giappone e Russia - Come da tradizione, la stagione di pattinaggio artistico sta attraversando la lunga trafila dedicata ai Campionati Nazionali. oasport.it