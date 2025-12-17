Patrimonio milionario ma il matrimonio lo pagano i fan | bufera sui Me contro Te

Il matrimonio dei Me contro Te scuote l’opinione pubblica: invece di una cerimonia intima, sarà un evento spettacolare aperto ai fan. Un’idea che divide, tra entusiasmo e critiche, suscitando discussioni sul ruolo dei follower e sul prezzo del successo nel mondo dello spettacolo digitale. Un modo originale e controverso per celebrare l’amore, ma che solleva anche interrogativi sulla privacy e sul valore delle emozioni autentiche.

Patrimonio milionario, ma il matrimonio lo pagano i fan: bufera sui "Me contro Te"

Il matrimonio dei Me contro Te non sarà una cerimonia tradizionale, ma un vero e proprio evento -spettacolo aperto al pubblico. Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno annunciato che si sposeranno il 5 settembre 2026 con “ The Wedding – Lo Show ”, una produzione che andrà in scena all’Arena di Milano tra musica, coreografie e pubblico pagante. Per assistere alle nozze sarà necessario acquistare un biglietto, con prezzi che partono da circa 48 euro e arrivano fino a 250 euro per le formule che includono il meet and greet. Social divisi: “Invitati o clienti?”. L’annuncio ha immediatamente acceso il dibattito sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

