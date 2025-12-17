Patologie retiniche rare due casi clinici dell’Oculistica del Sant’Anna diventano un riferimento internazionale

Due casi clinici di patologie retiniche rare e complesse, presentati dall’Oculistica dell’ospedale Sant’Anna di Asst Lariana, sono diventati un punto di riferimento internazionale durante il congresso Floretina. Questi casi evidenziano l’importanza di diagnosi accurate e approcci specialistici per patologie retiniche poco conosciute ma potenzialmente gravi per la vista.

Due casi clinici rari e complessi, legati a patologie della retina poco conosciute ma potenzialmente gravi per la vista, sono stati presentati dall'équipe di Oculistica dell'ospedale Sant'Anna di Asst Lariana nel corso di Floretina, uno dei principali congressi internazionali dedicati alle.

