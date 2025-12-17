Passaggio della fiamma olimpica | allo studio il piano per la sicurezza e la viabilità

A meno di una settimana dal passaggio della fiamma olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 nella provincia di Latina, sono in corso studi e piani per garantire la sicurezza e la viabilità durante l'evento. Le autorità stanno preparando le misure necessarie per assicurare un passaggio sicuro e senza intoppi, coinvolgendo le forze dell'ordine e i servizi di emergenza.

