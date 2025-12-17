Passaggio della fiamma olimpica | allo studio il piano per la sicurezza e la viabilità
A meno di una settimana dal passaggio della fiamma olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 nella provincia di Latina, sono in corso studi e piani per garantire la sicurezza e la viabilità durante l'evento. Le autorità stanno preparando le misure necessarie per assicurare un passaggio sicuro e senza intoppi, coinvolgendo le forze dell'ordine e i servizi di emergenza.
Manca poco più di una settimana al passaggio della fiamma olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 nella provincia di Latina. La torcia simbolo della kermesse a cinque cerchi sarà nel territorio pontino tra il 26 e il 27 dicembre con il momento clou nella città capoluogo proprio nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
