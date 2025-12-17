Partono i lavori per il nuovo parco dell' acqua | come cambia la viabilità

A Meda prende il via il progetto per il nuovo parco dell’acqua, un’opera importante per la gestione sostenibile delle risorse idriche. I lavori, dal valore di 680mila euro e finanziati da BrianzAcque e Regione Lombardia, porteranno a significativi cambiamenti nella viabilità locale. Un intervento strategico che mira a migliorare l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini, segnando un passo avanti per la comunità.

A Meda continuano i lavori di costruzione di un parco per la gestione sostenibile dell’acqua: un intervento dal valore di 680mila euro finanziato da BrianzAcque e Regione Lombardia.Gli interventi previstiIl progetto, che si svilupperà tra via degli Angeli Custodi e via Papa Giovanni XXIII ha un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

