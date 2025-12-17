Partiti i lavori di sistemazione delle scogliere alla Fuggitella

Sono iniziati i lavori di sistemazione delle scogliere alla Fuggitella, a Fossacesia. Gli interventi prevedono il ripascimento e il rafforzamento delle scogliere nel tratto di costa a sud del Trabocco Pesce Palombo, vicino alla spiaggia della Fuggitella. Un’opera importante per tutelare il territorio e migliorare la sicurezza della zona, garantendo al contempo la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico locale.

A Fossacesia sono in corso ai lavori di ripascimento e sistemazione delle scogliere nel tratto di costa a sud del trabocco Pesce Palombo, dnei pressi della spiaggia della Fuggitella. L'intervento, finanziato dalla Regione Abruzzo con un contributo di 200.000 euro, rientra nelle azioni messe in.

