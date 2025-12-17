Parte la cura dimagrante alla Regione saltano 273 uffici e poltrone dirigenziali

La Regione avvia una riforma che prevede il taglio di 273 uffici e delle poltrone dirigenziali. La decisione, presa durante la seduta di giunta di questa mattina, mira a riorganizzare l'amministrazione e a ottimizzare le risorse disponibili.

Parte la rivoluzione degli uffici alla Regione. E il cambiamento passa dal taglio delle postazioni dirigenziali dell'amministrazione, così come ha deciso il governo nella seduta di giunta di questa mattina. La riorganizzazione proposta dalla Segreteria generale prevede un taglio del 33 per cento.

Regione, rivoluzione negli uffici: via 273 strutture e poltrone dirigenziali. Schifani ridisegna il potere amministrativo - Il taglio sarà del 33% e riguarderà soprattutto strutture decentrate e uffici sguarniti di personale ... msn.com

