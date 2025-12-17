Parte della provinciale tra il Cis e l' Interporto chiusa per quasi due mesi | l' annuncio
La strada provinciale tra il Cis e l’Interporto, chiusa per quasi due mesi, sta per riaprire. Una notizia importante per la zona industriale di Nola, che riguarda direttamente le aziende e i pendolari. La riapertura segna un passo avanti nel miglioramento della viabilità locale, portando sollievo a residenti e operatori economici. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa importante novità.
Arrivano novità per la strada provinciale di “Boscofangone” a Nola, che abbraccia parte della zona industriale nolana. Per quasi due mesi un tratto resterà chiuso per permettere i lavori di realizzazione della variante al metanodotto. L'annuncio è stato diffuso dalla Città Metropolitana che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
