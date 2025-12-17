Parte della provinciale tra il Cis e l' Interporto chiusa per quasi due mesi | l' annuncio

La strada provinciale tra il Cis e l’Interporto, chiusa per quasi due mesi, sta per riaprire. Una notizia importante per la zona industriale di Nola, che riguarda direttamente le aziende e i pendolari. La riapertura segna un passo avanti nel miglioramento della viabilità locale, portando sollievo a residenti e operatori economici. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa importante novità.

