Parola alla beauty guru più amata dalle star | tutti i segreti per labbra subito più piene e definite grazie alla matita labbra e alla tecnica giusta

Scopri i segreti della beauty guru più amata dalle star per ottenere labbra più piene e definite. Con i consigli giusti sulla matita labbra e le tecniche più efficaci, potrai valorizzare il sorriso in modo semplice e immediato. Un tutorial imperdibile per chi desidera un look impeccabile e dall’effetto naturale o più audace.

© Iodonna.it - Parola alla beauty guru più amata dalle star: tutti i segreti per labbra subito più piene e definite grazie alla matita labbra (e alla tecnica) giusta L a matita labbra è un'assoluta protagonista nel make up grazie alla sua capacità di definire, scolpire e migliorare la tenuta di rossetti e gloss, ma non solo. Non più un semplice contorno, è anche uno strumento strategico per valorizzare la forma naturale della bocca, rimpolparla otticamente per un nude quotidiano fino a look più sofisticati. Charlotte Tilbury, make-up artist delle celebrity, ci spiega come scegliere la tonalità giusta, quando applicarla e quali tecniche usare per un effetto volume naturale e armonioso. Come scegliere il rossetto e valorizzare le labbra dopo i 40 X Matita labbra: come applicarla nel modo corretto secondo Charlotte Tilbury.

