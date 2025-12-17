Parla Von der Leyen in vista del Consiglio europeo | il tema saliente è la sicurezza ma non solo

In vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre, Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza della sicurezza europea e il ruolo dell’Unione nel supporto a Kiev. Con attenzione rivolta anche ad altri aspetti cruciali, la presidente della Commissione analizza le sfide attuali e le strategie per rafforzare l’unità e la resilienza del continente in un contesto internazionale complesso.

© Metropolitanmagazine.it - Parla Von der Leyen in vista del Consiglio europeo: il tema saliente è la sicurezza, ma non solo V on der Leyen, la presidente della Commissione europea, in prossimità del Consiglio europeo che si terra il 18 e il 19 dicembre, fa un riepilogo sulla sicurezza europea e sul sostegno dell'Unione e Kiev. Vi è la necessità, secondo la presidente, di stanziare dei "fondi per la guerra da 8 a 800 miliardi". Von der Leyen, tra l'indipendenza e gli asset russi congelati. Durante l'assemblea plenaria del Parlamento europea, avvenuta in prossimità del Consiglio europeo, Von der Leyen interviene dichiarando che "viviamo in un mondo di guerre, un mondo di predatori". Ha aggiunto, poi, quando sia fondamentale "contare su noi stessi" perché "la pace di ieri è finita".

