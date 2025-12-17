Parla un ex concorrente del GF VIP | Ecco cosa mi scriveva Signorini poi interviene Alfonso per la prima volta

Un ex concorrente del GF VIP rivela di aver ricevuto messaggi da Alfonso Signorini, portando alla luce nuovi dettagli. Successivamente, Signorini ha deciso di intervenire per la prima volta, in un contesto mediatico che negli ultimi giorni ha visto il suo nome protagonista di numerose discussioni e accuse, in seguito alle rivelazioni emerse durante l’ultima puntata di Falsissimo.

© Donnapop.it - Parla un ex concorrente del GF VIP: «Ecco cosa mi scriveva Signorini», poi interviene Alfonso per la prima volta Negli ultimi giorni il nome di Alfonso Signorini è tornato al centro del dibattito mediatico, travolto dalle accuse e dalle rivelazioni emerse dopo l'ultima puntata di Falsissimo. Mentre il silenzio del conduttore ha alimentato sospetti e polemiche, iniziano a parlare alcune figure che, negli anni, hanno avuto contatti diretti con lui prima o durante il Grande Fratello Vip. Tra queste c'è Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente dell'edizione 20222023 del reality, che ha scelto di raccontare a FanPage la sua versione dei fatti, ripercorrendo messaggi, provini e dinamiche mai chiarite fino in fondo.

