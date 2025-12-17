Paris | Sulla Saslong tutto è possibile Speriamo l’Italia sia davanti

Pronti a vivere tre giorni di emozioni sulla mitica Saslong, uno dei simboli dello sci alpino mondiale? L’atmosfera è carica di aspettative, con la speranza che l’Italia possa brillare davanti al pubblico. Un’occasione unica per tifare, emozionarsi e seguire da vicino le sfide di campioni e promettenti giovani talenti. La storia si scrive ancora una volta su questa storica pista, pronta a regalare spettacolo e adrenalina.

© Oasport.it - Paris: “Sulla Saslong tutto è possibile. Speriamo l’Italia sia davanti” È tutto pronto per l’inizio di un’entusiasmante tre giorni di gare su una delle piste storiche del Circo Bianco. La discesa in programma domani, orario d’inizio alle ore 11:45, apre il trittico di gare della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile in Val Gardena. Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori e la FIS ad annullare l’odierna prova, ma tutto sembra pronto per la disputa della gara che recupera quella annullata a Beaver Creek. Nell’unica prova disputata ieri Dominik Paris ha risposto presente ed ha chiuso la sua performance in terza posizione, staccato di 78 centesimi dall’inarrivabile fenomeno elvetico Marco Odermatt. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Emily in Paris 5, a Roma tutto è possibile nel trailer della nuova stagione Leggi anche: Emily in Paris 5: Roma, la Vespa e i colpi di scena. "Qui tutto è possibile" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Paris: “Sulla Saslong tutto è possibile. Speriamo l’Italia sia davanti” - È tutto pronto per l'inizio di un'entusiasmante tre giorni di gare su una delle piste storiche del Circo Bianco. oasport.it

Sci: cdm; Paris torna sulla Saslong, ma condizioni sono diverse - Ci sono più ondulazioni e diventa più interessante vedere chi riesce a portare velocità. ansa.it

Sci: sulla Saslong incognita neve, Paris ci riprova - Domani sulla famosa Saslong di Val Gardena, che apre il tappone dolomitico di coppa del mondo, tocca al superG e sabato ci sarà la discesa. ansa.it

Nella prima prova cronometrata valida per la discesa libera maschile di Coppa del Mondo della Val Gardena l’altoatesino Dominik Paris ha fatto segnare il terzo tempo. Sulla pista Saslong dove giovedì e sabato prossimi sono in programma due discese libere - facebook.com facebook

ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com

