Paris | Sulla Saslong tutto è possibile Speriamo l’Italia sia davanti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronti a vivere tre giorni di emozioni sulla mitica Saslong, uno dei simboli dello sci alpino mondiale? L’atmosfera è carica di aspettative, con la speranza che l’Italia possa brillare davanti al pubblico. Un’occasione unica per tifare, emozionarsi e seguire da vicino le sfide di campioni e promettenti giovani talenti. La storia si scrive ancora una volta su questa storica pista, pronta a regalare spettacolo e adrenalina.

paris sulla saslong tutto 232 possibile speriamo l8217italia sia davanti

© Oasport.it - Paris: “Sulla Saslong tutto è possibile. Speriamo l’Italia sia davanti”

È tutto pronto per l’inizio di un’entusiasmante tre giorni di gare su una delle piste storiche del Circo Bianco. La discesa in programma domani, orario d’inizio alle ore 11:45, apre il trittico di gare della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile in Val Gardena. Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori e la FIS ad annullare l’odierna prova, ma tutto sembra pronto per la disputa della gara che recupera quella annullata a Beaver Creek. Nell’unica prova disputata ieri Dominik Paris ha risposto presente ed ha chiuso la sua performance in  terza posizione, staccato di 78 centesimi dall’inarrivabile fenomeno elvetico Marco Odermatt. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Emily in Paris 5, a Roma tutto è possibile nel trailer della nuova stagione

Leggi anche: Emily in Paris 5: Roma, la Vespa e i colpi di scena. "Qui tutto è possibile"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

paris saslong tutto 232Paris: “Sulla Saslong tutto &#232; possibile. Speriamo l’Italia sia davanti” - È tutto pronto per l'inizio di un'entusiasmante tre giorni di gare su una delle piste storiche del Circo Bianco. oasport.it

Sci: cdm; Paris torna sulla Saslong, ma condizioni sono diverse - Ci sono più ondulazioni e diventa più interessante vedere chi riesce a portare velocità. ansa.it

Sci: sulla Saslong incognita neve, Paris ci riprova - Domani sulla famosa Saslong di Val Gardena, che apre il tappone dolomitico di coppa del mondo, tocca al superG e sabato ci sarà la discesa. ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.