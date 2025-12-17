Parata babbo Natale e laboratori creativi al Santangelo outlet village

Il Santangelo Outlet Village si trasforma in un mondo magico il 20 dicembre, offrendo un'atmosfera natalizia unica. Babbo Natale, una parata festosa e laboratori creativi renderanno questa giornata speciale, invitando tutta la famiglia a vivere momenti di gioia e spensieratezza in un contesto incantato. Un'occasione perfetta per entrare nello spirito natalizio e creare ricordi indimenticabili.

Sabato 20 dicembre il Santangelo outlet village si trasforma in un luogo incantato per celebrare il Natale con un ricco calendario di eventi gratuiti, aperti a grandi e piccoli. Dalle 15:30 alle 19:30, l'outlet sarà animato da diverse uscite della parata luxury: uno spettacolo itinerante.

LA PARATA DI BABBO NATALE

ARRIVO DI BABBO NATALE con un "mezzo speciale" in piazza Cardinale Dolci. 15:30 Sabato 20 Dicembre LA PARATA DEGLI ELFI DI BABBO NATALE Gli aiutanti del Vecchio dalla Barba Bianca portano sorrisi, magia e tanta gioia tra grandi e pic - facebook.com facebook

