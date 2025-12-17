Parasole cade e colpisce leva del motore | paura in volo
Un volo da Cracovia si trasforma in un momento di tensione quando un parasole cade, colpendo la leva del motore. Dopo il decollo, uno dei propulsori si spegne, generando paura tra i passeggeri. L’aeroporto di Orio al Serio rassicura: l’atterraggio è stato regolare, ma l’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza in quota e sulla gestione delle emergenze in volo.
IN QUOTA. Dopo il decollo da Cracovia si è spento uno dei propulsori. L’aeroporto di Orio al Serio: «Atterraggio regolare». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Arrivato a 8 mila piedi, subito dopo il decollo da Cracovia, un velivolo di Malta Air vive un’emergenza singolare. Una visiera, di quelle che proteggono i piloti dai raggi del sole, si stacca dal parabrezza dove è agganciata e cade sui comandi dell’aereo. Pochi is - facebook.com facebook
