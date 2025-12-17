Paralisi cerebrale infantile Policlinico Gemelli capofila di uno studio su un farmaco innovativo
Il Policlinico Gemelli avvia uno studio di Fase 2 sul cenegermin, un farmaco innovativo, per il trattamento dei bambini con paralisi cerebrale infantile. L’iniziativa, autorizzata dall’AIFA, rappresenta un passo importante nella ricerca terapeutica dedicata a questa condizione.
ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS annuncia l’avvio del primo studio di Fase 2 sulla terapia con il cenegermin (rhNGF, Nerve Growth Factor ricombinante umano) nei bambini con paralisi cerebrale infantile (CP – Cerebral Palsy), autorizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Lo studio, coordinato da Domenico Romeo, responsabile dell’Unità Operativa di Paralisi Cerebrali Infantili e Neurosviluppo del Policlinico Gemelli IRCCS, ricercatore di Neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica, rappresenta un passo importante nella ricerca di nuove terapie per questa patologia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Vaccino Covid a mRNA, tra gli effetti avversi del siero Pfizer anche linfoistiocitosi emofagocitica familiare (HLH) – lo STUDIO del Policlinico Gemelli
Leggi anche: Vaccino Covid a mRNA, tra gli effetti avversi del siero Pfizer anche linfoistiocitosi emofagocitica familiare (HLH) – lo STUDIO del Policlinico Gemelli
Paralisi Cerebrale Infantile Intervista al Professor Portinaro Odeon TV
Paralisi cerebrale infantile, Policlinico Gemelli capofila di uno studio su un farmaco innovativo - Saranno arruolati complessivamente 60 bambini affetti da paralisi cerebrale, di età compresa tra i 2 e i 6 anni ... msn.com
Staminali cordonali. Risultati positivi su bambina affetta da paralisi cerebrale - Ad un anno dal trapianto autologo la piccola di 5 anni parla, si muove e interagisce. quotidianosanita.it
PRIMA DELLA DIAGNOSI DI PARALISI CEREBRALE INFANTILE, come vi ho detto qualche tempo fa, a causa della forma dei miei occhi, particolarmente a mandorla e del viso gonfietto si pensava avessi un’altra malattia di cui ora non so il nome ma che, por - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.