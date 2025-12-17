Paralisi cerebrale infantile Policlinico Gemelli capofila di uno studio su un farmaco innovativo
La Fondazione Policlinico Gemelli ha avviato uno studio di Fase 2 sul cenegermin, un farmaco innovativo, per il trattamento della paralisi cerebrale infantile. L’indagine, autorizzata dall’AIFA, rappresenta un passo importante nella ricerca di nuove terapie per questa condizione nei bambini.
ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS annuncia l’avvio del primo studio di Fase 2 sulla terapia con il cenegermin (rhNGF, Nerve Growth Factor ricombinante umano) nei bambini con paralisi cerebrale infantile (CP – Cerebral Palsy), autorizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Lo studio, coordinato da Domenico Romeo, responsabile dell’Unità Operativa di Paralisi Cerebrali Infantili e Neurosviluppo del Policlinico Gemelli IRCCS, ricercatore di Neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica, rappresenta un passo importante nella ricerca di nuove terapie per questa patologia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
