Parabiago la truffa va a segno | svuotato il conto corrente di una pensionata

A Parabiago, una pensionata è caduta vittima di una truffa che ha portato allo svuotamento del suo conto corrente. L'episodio, avvenuto il 17 dicembre 2025, si inserisce in un crescente fenomeno di raggiri, aggravato questa volta dalla poca attenzione del personale bancario, che non ha rilevato i segnali sospetti nella richiesta della vittima.

© Ilgiorno.it - Parabiago, la truffa va a segno: svuotato il conto corrente di una pensionata Parabiago (Milano), 17 dicembre 2025 – L’ennesima truffa p ortata a termine da delinquenti molto convincenti, questa volta resa ancora più semplice dal personale della banca che non si è insospettito di fronte alla richiesta anomala della vittima del raggiro. La vicenda ha come protagonista una pensionata 70enne di Parabiago, che pochi giorni fa ha ricevuto tre telefonate, una dopo l’altra, dal tono ugualmente a l larmato finendo per perdere in pochi minuti quanto depositato sul suo conto bancario. Dall’altro capo del filo la donna, infatti, ha trovato come interlocutori, in ordine di apparizione, un falso addetto della sua banca di riferimento dove la donna aveva un conto aperto, un falso carabiniere e, in conclusione, un falso agente della Polizia postale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Truffa con sms e telefonate. Le avevano svuotato il conto. Rintracciato un responsabile Leggi anche: Conto corrente svuotato in Trentino grazie anche allo ‘spoofing’: denunciata una donna

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.