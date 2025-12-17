Papa Leone XIV saluta i fedeli in Aula Paolo VI | Il cuore umano ha bisogno di speranza

Papa Leone XIV ha incontrato i fedeli in Aula Paolo VI, sottolineando l'importanza della speranza nel cuore dell'uomo. Durante l'evento, ha evidenziato come il vero valore risieda nei sentimenti e nella spiritualità, piuttosto che nelle ricchezze materiali o negli investimenti finanziari. Un messaggio di fiducia e di riflessione per tutti i credenti.

Papa: a sorpresa in Aula Paolo VI saluta fedeli disabili - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it

#PapaLeone ha partecipato al concerto di #Natale di una scuola primaria di #CastelGandolfo. Una racchetta e la divisa dell'istituto i doni ricevuti - facebook.com facebook

#Tg2000 - #PapaLeoneXIV: basta violenze antisemite #15dicembre #Tv2000 #Pope #PapaLeone #PapaLeoneXIV #bondibeach #bondiattack #BondiBeachTerrorAttack @tg2000it x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.