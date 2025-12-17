Papa Leone XIV saluta i fedeli in Aula Paolo VI | Il cuore umano ha bisogno di speranza
Papa Leone XIV ha incontrato i fedeli in Aula Paolo VI, sottolineando l'importanza della speranza nel cuore dell'uomo. Durante l'evento, ha evidenziato come il vero valore risieda nei sentimenti e nella spiritualità, piuttosto che nelle ricchezze materiali o negli investimenti finanziari. Un messaggio di fiducia e di riflessione per tutti i credenti.
Papa Leone XIV evidenzia come il valore autentico risieda nel cuore, non nelle ricchezze materiali, nei depositi terreni o negli enormi investimenti finanziari che, oggi più che mai, sono diventati frenetici e ingiustamente concentrati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
