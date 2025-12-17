Papa Leone all’udienza generale Saluta i malati e denuncia investimenti finanziari idolatrati
Durante l’udienza generale, Papa Leone ha rivolto un messaggio di speranza e riflessione, salutando i malati e sottolineando i rischi degli investimenti finanziari idolatrati. Il Papa ha evidenziato come il troppo fare e il vortice di impegni possano distogliere l’attenzione dal vero significato del Natale, invitando a riscoprire i valori spirituali e il cuore della festività.
In Vaticano. Udienza generale per Papa Leone, che “denuncia il troppo fare e il vortice di cose che stordisce,” che fanno dimenticare il cuore del Natale. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
