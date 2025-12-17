Papa Leone all’udienza generale Saluta i malati e denuncia investimenti finanziari idolatrati

Durante l’udienza generale, Papa Leone ha rivolto un messaggio di speranza e riflessione, salutando i malati e sottolineando i rischi degli investimenti finanziari idolatrati. Il Papa ha evidenziato come il troppo fare e il vortice di impegni possano distogliere l’attenzione dal vero significato del Natale, invitando a riscoprire i valori spirituali e il cuore della festività.

Udienza Generale, Leone XIV: “L’amore di Dio si trova amando il prossimo” - Nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha offerto una profonda riflessione spirituale sul senso della Pasqua e sulla condizione dell’uomo contemporaneo ... interris.it

#PapaLeone ha partecipato al concerto di #Natale di una scuola primaria di #CastelGandolfo. Una racchetta e la divisa dell'istituto i doni ricevuti - facebook.com facebook

#Tg2000 - #PapaLeoneXIV: basta violenze antisemite #15dicembre #Tv2000 #Pope #PapaLeone #PapaLeoneXIV #bondibeach #bondiattack #BondiBeachTerrorAttack @tg2000it x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.