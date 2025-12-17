Papa Leone all’udienza generale Saluta i malati e denuncia investimenti finanziari idolatrati

Durante l’udienza generale, Papa Leone ha rivolto un messaggio di speranza e riflessione, salutando i malati e sottolineando i rischi degli investimenti finanziari idolatrati. Il Papa ha evidenziato come il troppo fare e il vortice di impegni possano distogliere l’attenzione dal vero significato del Natale, invitando a riscoprire i valori spirituali e il cuore della festività.

© Tv2000.it - Papa Leone all’udienza generale. Saluta i malati e denuncia “investimenti finanziari idolatrati”

In Vaticano. Udienza generale per Papa Leone, che “denuncia il troppo fare e il vortice di cose che stordisce,” che fanno dimenticare il cuore del Natale. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone all8217udienza generaleUdienza Generale 17 dicembre 2025, Papa Leone: in Dio Amore il riposo e l’approdo del cuore - Papa Leone XIV indica la via per la pace interiore e ci ricorda che il vero riposo nasce dall'incontro con Dio che è Amore. lalucedimaria.it

papa leone all8217udienza generaleUdienza Generale, Leone XIV: “L’amore di Dio si trova amando il prossimo” - Nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha offerto una profonda riflessione spirituale sul senso della Pasqua e sulla condizione dell’uomo contemporaneo ... interris.it

