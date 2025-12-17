Papa Leone all’Udienza generale | il cuore vero tesoro e simbolo dell’umanità

Durante l’udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha sottolineato l’importanza del cuore come autentico tesoro e simbolo dell’umanità. Ripercorrendo i pericoli dell’idolatria del denaro, ha evidenziato come questa possa portare a milioni di vittime e alla devastazione del creato, invitando a riscoprire i valori autentici che preservano la dignità e il benessere dell’uomo e del pianeta.

Udienza Generale, Leone XIV: “L’amore di Dio si trova amando il prossimo” - Nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha offerto una profonda riflessione spirituale sul senso della Pasqua e sulla condizione dell’uomo contemporaneo ... interris.it

Papa Leone: "A Natale no all'attivismo frenetico che delude" - “Le finanze mai come oggi impazzite, concentrate e idolatrate al sanguinoso prezzo di milioni di vite umane e della devastazione della creazione di Dio” ha sottolineato il Pontefice. msn.com

Udienza Generale 26 novembre 2025- Papa Leone XIV

L'Udienza di Papa Leone Puntata di Chiesa viva in diretta alle 17.30 su #TV2000. A guidare la riflessione Don Francesco Scalzotto , Officiale de Dicastero per l’Evangelizzazione. #Canale28 | 157 Sky | #Play2000 - facebook.com facebook

#Tg2000 - #PapaLeone, visita alla #scuola #PaoloVI di #CastelGandolfo #16dicembre #Tv2000 #Papa #Pope #Studenti @tg2000it x.com

