Paolo Simoncelli | Quel giorno mi arrivò addosso un vento che sapeva di morte volevo fermare Marco

Paolo Simoncelli ricorda quei momenti drammatici dopo la tragedia di suo figlio Marco, il talentuoso centauro scomparso nel 2011. In un’intervista al Corriere della Sera, il padre rivive il dolore e i sentimenti di quell’attimo, descrivendo il vento che sembrava portare con sé la morte e il desiderio di poterlo fermare.

Paolo Simoncelli, papà di Marco, il centauro tragicamente morto nel 2011 a soli 24 anni, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Fondatore del team “Sic58”, che ha l’obiettivo non solo di ricordare il figlio scomparso ma anche di lanciare i giovani piloti nel motociclismo, Simoncelli rivela che presto potrebbe lasciare il mondo delle moto. Ad accelerare questa decisione potrebbe essere la Liberty Media, la società che ha acquistato la Dorna, la società che detiene i diritti della MotoGp: “Questi americani mi hanno già rotto. Mirano a cambiare tutto, sembra che non vada bene niente di quello che abbiamo costruito. 🔗 Leggi su Tpi.it

