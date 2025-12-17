Paolo Simoncelli | Quel giorno mi arrivò addosso un vento che sapeva di morte volevo fermare Marco
Paolo Simoncelli ricorda quei momenti drammatici dopo la tragedia di suo figlio Marco, il talentuoso centauro scomparso nel 2011. In un’intervista al Corriere della Sera, il padre rivive il dolore e i sentimenti di quell’attimo, descrivendo il vento che sembrava portare con sé la morte e il desiderio di poterlo fermare.
Paolo Simoncelli, papà di Marco, il centauro tragicamente morto nel 2011 a soli 24 anni, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Fondatore del team “Sic58”, che ha l’obiettivo non solo di ricordare il figlio scomparso ma anche di lanciare i giovani piloti nel motociclismo, Simoncelli rivela che presto potrebbe lasciare il mondo delle moto. Ad accelerare questa decisione potrebbe essere la Liberty Media, la società che ha acquistato la Dorna, la società che detiene i diritti della MotoGp: “Questi americani mi hanno già rotto. Mirano a cambiare tutto, sembra che non vada bene niente di quello che abbiamo costruito. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Ipovedente rapinato e pestato sul tram, Davide Battipaglia: “Da quel giorno mi è rimasta addosso la paura”
Leggi anche: Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 24 settembre: mercoledì concreto per la Vergine, Pesci più sensibile del giorno
Paolo Simoncelli - Marco era già morto ... i soccorsi non c'entrano ...
Paolo Simoncelli: «Volevo fermare mio figlio Marco prima della gara. Gli americani di Liberty vogliono cancellare la sua storia» - Lo sfogo del papà di Marco, morto in pista nel 2011, e proprietario del team Sic58: «Vogliono solo lo spettacolo, ma allora che facciano un circo. msn.com
Paolo Simoncelli contro Liberty Media: "Vogliono lo spettacolo? Che si facciano un circo" - Intervistato dal Corriere della Sera, il papà del Sic si scaglia contro la nuova gestione del Motomondiale: "Gli americani vogliono cambiare tutto il sistema, azzerando la storia delle classi minori" ... dueruote.it
«Mi sono rotto il menisco ma non le dico come…». Ormai deve. «Giocando a bowling. Impossibile, no». Beh, per fortuna le gare sono finite. «In realtà questo è il momento più brutto, devo trovare sponsor e soldi per la mia squadra». Paolo Simoncelli è il prop - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.