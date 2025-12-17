Paolo Simoncelli | Marco dorme ancora in camera sua non è cambiato niente Dio è distratto

Il ricordo di Marco Simoncelli rivive attraverso le parole di suo padre, Paolo, che riapre le ferite di quella tragica giornata in Malesia. Un'istantanea di dolore e nostalgia che torna a distanza di anni, tra rimpianti e ricordi indelebili. La sua voce ci riporta a quel 23 ottobre 2011, un momento che ha segnato profondamente il mondo delle corse e le vite di chi lo ha amato.

Paolo Simoncelli: “Marco è ancora qui” - Paolo aggiunge che non è lontano il momento in cui si fermerà: anche perché i ragazzi di oggi sbagliano approccio e Liberty Media ... moto.it

Paolo Simoncelli: «Il giorno che è morto Marco ho avuto un presagio: ho visto un segnale, volevo fermarlo. È il mio rimpianto» - Paolo Simoncelli parla di suo figlio Marco con una lucidità che non attenua il dolore. corriereadriatico.it

Paolo Simoncelli - Marco era già morto ... i soccorsi non c'entrano ...

Leggo. . #PaoloSimoncelli parla di suo figlio #MarcoSimoncelli con una lucidità che non attenua il dolore. A quattordici anni dalla morte del pilota, avvenuta in pista nel 2011, la ferita resta aperta, intrecciata alla memoria, alla rabbia e a un amore che non ha tr - facebook.com facebook

Paolo Simoncelli: «Volevo fermare mio figlio Marco prima della gara, oggi le ceneri sono in camera sua. La MotoGp lo vuole cancellare» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.