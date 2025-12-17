Paolo Simoncelli | I genitori non dovrebbero mai sopravvivere ai figli

Paolo Simoncelli, padre dell’indimenticato campione Marco, con parole profonde e sincere si apre al Corriere della Sera. In questa intervista, condivide il suo mondo, i ricordi delle gare passate e il dolore di una vita senza il suo figliolo. Un racconto di amore, perdita e resilienza, che tocca il cuore di chi ha vissuto l’intensità di un legame unico e indissolubile.

Il padre dell’ex campione si racconta. Paolo Simoncelli a Corriere della Sera racconta il suo mondo e gare, al momento, finite. Ma non è davvero un sollievo. «In realtà questo è il momento più brutto, devo trovare sponsor e soldi per la mia squadra». Parla al telefono mentre guarda la moglie Rossella che pulisce il giardino. Ha 75 anni ed è il proprietario della Sic58, il team che ha fondato nel 2013 in onore del figlio Marco, morto in pista due anni prima. Un modo per restare in piedi, per continuare a vivere nel mondo delle moto e aiutare altri ragazzi a crescere. Con Rossella sta insieme da una vita. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Paolo Simoncelli: «Volevo fermare mio figlio Marco prima della gara. Gli americani di Liberty vogliono cancellare la sua storia».

Paolo Simoncelli: «Il giorno che è morto Marco ho avuto un presagio: ho visto un segnale, volevo fermarlo. È il mio rimpianto» - Paolo Simoncelli parla di suo figlio Marco con una lucidità che non attenua il dolore. corriereadriatico.it