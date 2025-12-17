Pantalone | Il 2025 è stato l’anno della rinascita sportiva di Chieti ora il Giro d' Italia

Nel 2025, Chieti ha vissuto una rinascita sportiva, culminata con l'organizzazione del Giro d'Italia. Pantalone sottolinea come siano stati restituiti prestigio e vitalità alla città, evidenziando un rinnovato entusiasmo e impianti che tornano a essere protagonisti di un movimento sportivo in crescita.

«Abbiamo restituito dignità allo sport teatino, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: una città viva, una comunità attiva e impianti che tornano a pulsare. Chieti è oggi una capitale dello sport». Così l’assessore allo sport Manuel Pantalone durante l'incontro che ha chiuso ufficialmente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

