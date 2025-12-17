Panini Comics annuncia la collezione delle card a tema Stranger Things

Panini Comics presenta la nuova collezione di card dedicate a Stranger Things, in occasione dell’attesa uscita della quinta e ultima stagione. Un’occasione imperdibile per collezionisti e fan di vivere ancora più da vicino le avventure di Hawkins. Scopri le esclusive illustrazioni e dettagli che rendono questa collezione un vero tesoro per ogni appassionato della serie.

© Screenworld.it - Panini Comics annuncia la collezione delle card a tema Stranger Things In arrivo la collezione di card Panini, a tema Stranger Things, in occassione dell'uscita della quinta e ultima stagione. Ecco il comunicato stampa: Stranger Things – ©Panini Comics Il Sottosopra ti aspetta! Rivivi ogni momento iconico con una collezione di card Panini imperdibile, dedicata alla serie-evento Stranger Things e alla sua attesissima stagione finale! Dalla mitica Hawkins High al leggendario Hellfire Club, fino alle creature inquietanti e alle atmosfere oscure del Sottosopra: ogni card è un viaggio, con immagini cult e mood anni '80 che hanno fatto la storia.

