Panico e MissGama | un Natale che balla contro lo shopping

In un Natale che invita alla spensieratezza, Panico e MissGama sfidano le convenzioni con “Natale in Offerta”. Tra luci e melodie, celebrano l’energia delle feste e le contraddizioni che le accompagnano, trasformando il tradizionale shopping in un inno alla libertà di scegliere. Un Natale diverso, dove il ritmo e la riflessione si incontrano, creando un’esperienza unica e coinvolgente.

Panico e MissGama scelgono la strada più scomoda, proprio quando tutto invita a chiudere gli occhi: con "Natale in Offerta" mettono in musica l'euforia delle feste e, insieme, la sua ombra. Una traccia che scorre leggera, ma lascia addosso domande difficili da ignorare. Un singolo natalizio che racconta il presente "Natale in Offerta" è una .

