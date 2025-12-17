Panettone 2025 tra pomodoro e rosmarino è gara di ingredienti-novità

Il Panettone 2025 si presenta come una sorprendente reinterpretazione del classico natalizio, arricchito da innovativi ingredienti come pomodoro e rosmarino. Questa nuova tendenza mette in evidenza la creatività dei maestri pasticceri italiani, pronti a stupire con combinazioni audaci e sapori autentici. Un viaggio nel gusto che unisce tradizione e innovazione, celebrando il dolce simbolo del Natale in modo sempre più originale e sorprendente.

Non solo dolce, arriva il panettone salato: la scommessa (rischiosa) di Motta e Bruno Barbieri per Natale 2025 - Siamo abituati a pensare al panettone come a un dolce da fine pasto, profumato di burro, canditi e uvetta. greenme.it

Il migliore panettone al mondo è di Taiwan, la classifica e i premi del Panettone World Championship 2025 - Taiwan trionfa al Panettone World Championship 2025, conquistando l’oro e premi speciali nelle categorie principali. fanpage.it

Panettone Salato 2025, Chef Barbato

A Natale puoi, arriva il Panettone al rosmarino e pomodoro. È gara tra pastry chef- - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.